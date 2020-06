Alassio. Budello, caruggi, passeggiata a mare, molo Bestoso, stazione ferroviaria. Sono stati questi principali luoghi oggetto dei serrati controlli odierni dei carabinieri di Alassio.

Presenti numerosi militari a piedi insieme al nucleo cinofili di Villanova d Albenga, la cui presenza, oltre ad essere stata apprezzata dalle tante persone che hanno ‘invaso’ la Riviera, ha integrato il servizio delle pattuglie esterne con cui, da sempre, operano in stretta sinergia operativa.

Ma non solo. Ha preso parte ai controlli, garantendo un costante e attento monitoraggio anche dall’alto, il nucleo elicotteri, che per tutta la stagione in corso collaborerà attivamente con i reparti territoriali di tutto il comprensorio alassino per garantire un’estate spensierata e sicura a residenti e turisti.

I carabinieri alassini si avvalgono, ovviamente, anche di personale in borghese che, confuso fra la gente con discrezione, garantirà ulteriore sicurezza durante tutta la stagione estiva appena iniziata.