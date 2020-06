Alassio. “Quest’anno, come è facile immaginare, non è stato semplice organizzare e non sarà semplice gestire il tradizionale servizio di ‘Campo Sole ed Estate Ragazzi’, che ogni estate l’Assessorato alle Politiche Scolastiche coordina per l’animazione di bambini e bambine residenti ad Alassio con entrambi i genitori impegnati nel lavoro”. Lo comunica, in una nota, l’amministrazione comunale alassina.

“La normativa scaturita dall’emergenza sanitaria che ci stiamo lasciando alle spalle – spiegano dal Comune – ha infatti reso più complessa la ricerca e l’individuazione di spazi consoni e dilatato i costi del personale impegnato nella supervisione dei piccoli ospiti. Siamo però consapevoli dell’importanza che questo servizio riveste per le famiglie che da tempo hanno fatto pervenire agli uffici comunali richieste e aspettative. La scorsa settimana la Giunta del ‘Melgrati ter’ ha infine approvato la delibera e da stamani , fino al 18 giugno, consultando il sito del Comune di Alassio, alla sezione ‘Avvisi e novità’, è possibile scaricare moduli, domande e vademecum da compilare in tutte le loro parti ed inviare all’indirizzo mail: scolastico@comune.alassio.sv.it per frequentare il ‘Campo Sole ed Estate Ragazzi'”.

Fabio Macheda, Assessore alle Politiche Scolastiche, nel sottolineare le difficoltà che il post Covid-19 ha determinato nel ridisegnare il modus operandi di un servizio ormai storico del Comune di Alassio, sottolinea come quest’anno sia fondamentale anche la collaborazione con le famiglie interessate ad aderire al progetto: “Intanto le attività prenderanno il via il 29 giugno prossimo e si protrarranno fino al 28 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 16,45 e il sabato fino alle 15,45 – prosegue Macheda – prevediamo di poter accogliere un massimo di 100 tra bambini e bambine nel mese di luglio e nel mese di agosto. La base sarà il plesso scolastico di Via Neghelli, ma anche quest’anno sono previste attività di animazione presso la spiaggia del Circolo Nautico al Mare di Alassio, al Porto Luca Ferrari”.

“Il binomio Comune di Alassio-CNAM che da sempre contraddistingue l’arte e la capacità velica alassina, prosegue con questo nuovo servizio per la nostra Comunità ove i nostri ragazzi apprenderanno nel migliore dei luoghi i primi insegnamenti della Vela, sport alassino per antonomasia. Saranno tutte attività all’aperto, sportive e di gioco, ma anche laboratori grazie alla collaborazione delle nostre Frazioni con le Soms di Moglio e Solva grazie alle quali potranno svolgere attività culinarie e visite al territorio. In taluni casi si dovrà ricorrere alla turnazione delle attività per evitare gli assembramenti, ma i ragazzi e le ragazze saranno coinvolti e seguiti con l’attenzione che il particolare momento richiede” conclude Macheda.