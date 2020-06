Alassio, all’Istituto Alberghiero la scuola riparte con la Garden Therapy

Alassio. Lavori in corso all’Alberghiero di Alassio per allestire il nuovo laboratorio per la didattica speciale ispirato ai principi dell’Ortogarden terapia: un’aula a cielo aperto, che garantirà il distanziamento sociale, ma anche agrumi, fiori eduli ed erbe aromatiche per i laboratori di cucina e sala-bar.

Il progetto, ideato da Franco Laureri del Giancardi, finanziato dalla fondazione De Mari, dai Lions Club di Alassio ed Albenga e con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio, completerà l’offerta dell’Istituto per l’inclusione e la socializzazione. La garden therapy si affiancherà infatti ai Laboratori Multimediali per la Didattica Speciale, la Cucina e il Bar del Sorriso.

Il laboratorio per la manualità verde, progettato dal Collegio Provinciale degli Agrotecnici diplomati e laureati di Savona, consentirà agli alunni con speciali abilità, attraverso il principio “produco e cucino ciò che semino o propago per talee”, di coltivare per le esercitazioni di cucina e sala del corso enogastronomico.

La realizzazione della struttura rappresenta il primo step del progetto “Pasta ai profumi di Liguria” che coinvolgerà i giovani chef del “Giancardi” nell’ideazione e nella produzione artigianale di paste fresche e secche aromatizzate al timo, alla maggiorana, alla salvia e al rosmarino della piana albenganese. L’investimento favorirà non solo l’integrazione degli alunni svantaggiati, grazie ai benefici della garden therapy, ma avrà ricadute significative su tutta la comunità scolastica che potrà usufruire di un’area verde per il relax e il benessere psicofisico.

“Il nuovo laboratorio per la didattica speciale – sottolinea il dirigente scolastico Massimo Salza – è frutto di un grande lavoro di squadra, un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola, Istituzioni, mondo dell’imprese e società. Un modello di agricoltura terapeutica in grado di dare valore aggiunto al progetto d’inclusione del nostro Istituto”.

“L’Ortogarden del Sorriso – il commento Luca De Michelis di Confagricoltura – è un esempio straordinario di agricoltura sociale, una testimonianza tangibile dell’impegno di Confagricoltura Savona per la promozione di una scuola inclusiva, di tutti e di ciascuno”.

“L’ “Ortogarden del Sorriso” – aggiunge Fabio Macheda, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Alassio, che insieme alla Consigliera al verde pubblico Alessandra Aicardi ha seguito il progetto – stimolerà negli alunni l’etica della “cura” del verde con benefici non solo sulla conoscenza, ma sull’umore, sullo stress e l’apparato cardiocircolatorio; anche gli alunni in carrozzina potranno svolgere attività orto-colturali: dalla propagazione per talee, alla semina, dalla potatura agli innesti”.