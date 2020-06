Vado Ligure. Mezzi e autogru di Vernazza in azione già da oggi per il via alle operazioni di smontaggio dell’ex carbodotto di Tirreno Power a Vado Ligure. Uno smontaggio dal forte simbolico, un addio ad un pezzo di storia industriale savonese (Foto di Roberto Rossi).

Lo smontaggio del dismesso carbodotto, a suo tempo a servizio della centrale a carbone, per la parte che insiste sullo svincolo di Bossarino (lato levante della rotatoria in corrispondenza della M.C.T.C.), ha reso necessario una modifica della viabilità per le intere giornate di oggi e domenica 21 giugno.

di 5 Galleria fotografica Smontaggio dell’ex carbodotto di Tp a Vado Ligure









Di conseguenza sarà sospesa temporaneamente la normale circolazione in corrispondenza del suddetto svincolo e sull’intera Aurelia bis, con deviazione del traffico su appositi percorsi alternativi attraverso la viabilità comunale. L’Aurelia bis sarà chiusa per le due giornate fino a fine lavori. In particolare i veicoli che percorreranno la strada di scorrimento in direzione ponente saranno deviati sul centro cittadino di Vado Ligure, in particolare su via Sardegna, via Ferraris e SS1 Aurelia e da lì potranno proseguire verso Bergeggi e Spotorno, ovvero percorrere via Trieste e via Piave (e le altre strade comunali interessate a seconda della destinazione) se indirizzati agli insediamenti portuali e produttivi o alle discariche locali.

Analoghi percorsi alternativi potranno essere seguiti dai veicoli indirizzati verso levante, che potranno raggiungere la strada di scorrimento e la rete autostradale percorrendo la SS1 Aurelia fino a Savona, ovvero transitare in via Ferraris e poi sulla normale viabilità del Comune di Quiliano.

L’accesso al porto commerciale e al VIO Interporto Vado Ligure avverrà attraverso varchi temporanei creati mediante spostamento di alcuni new jersey di separazione rispetto alla viabilità comunale provvisoria che lambisce le aree del parco commerciale Molo 8.44. L’accesso all’abitato di Bossarino e alla locale discarica e al cimitero comunale sarà garantito mediante l’istituzione sul lato monti dello svincolo di un senso unico alternato di marcia, regolato da semaforo. I percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati con idonea segnaletica.

Per la giornata di domani Anas ha predisposto la chiusura al traffico della statale 1 Dir/A “di Vado Ligure” dal chilometro 0 al chilometro 2,836. Il percorso alternativo durante lo svolgimento dei lavori sarà la via Aurelia dal chilometro 581,900 al chilometro 579,500.