Al via il “campo solare” per i bambini delle due Albisole

Albisola Superiore. Lunedì 29 negli spazi del plesso scolastico “La Massa” di Albisola Superiore ha avuto avvio il centro estivo “Campo Sole” dell’Ambito Territoriale Sociale numero 28. A dare il benvenuto ai ragazzi vi erano gli assessori ai servizi sociali delle due Albisole Elisa Tomaghelli e Calogero Sprio.

L’attività , come avviene oramai da molti anni, è affidata a personale della cooperativa sociale “Progetto Città” che si rivolge ad un’utenza di età compresa fra i 4 anni compiuti e i 13. Il servizio è stato riorganizzato nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali anticovid 19 e prevede lo svolgimento di attività ludiche ed educative da svolgersi prevalentemente all’aperto suddivise fra l’ampio cortile alberato del plesso scolastico “La Massa” di Albisola Superiore e la spiaggia libera attrezzata di Albissola Marina che viene raggiunta mediante un pullman dedicato.

Il “Campo Sole” sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17 ed è garantita la fornitura del pasto; il servizio sarà offerto per il periodo dal 29 giugno al 21 agosto e sarà organizzato in turni di due settimane ciascuno.

“Considerate le eccezionali difficoltà – afferma l’assessore Sprio – ed esigenze in capo alle famiglie dovute all’attuale emergenza sanitaria le due Amministrazioni Comunali hanno deciso di lasciare aperte le iscrizioni che verranno accolte compatibilmente con il riempimento, o quasi, dei posti previsti per ciascun gruppo”;

“Il servizio – afferma l’assessore Tomaghelli – si avvale di personale con esperienza pluriennale nel settore e quindi in grado di assicurare divertimento e socialità nel rispetto di tutte le precauzioni previste dalle norme”.