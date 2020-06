Ad Albenga le spiagge libere aprono mercoledì 3 giugno: via libera dal sindaco

Albenga. A partire dal 3 giugno sarà possibile stazionare sulle spiagge di Albenga. Ad affermarlo il sindaco ingauno Riccardo Tomatis, che commenta: “L’ordinanza che prevedeva la possibilità di accedere alle spiagge, ma non la sosta sulle stesse in scadenza il giorno 2 giugno a mezzanotte, non sarà rinnovata”.

“Abbiamo deciso quindi, dopo una serie di incontri e confronti, di aprire le spiagge libere della nostra città. Pertanto, a partire dalla giornata di mercoledì sarà possibile, rispettando tutte le regole che verranno indicate sulla segnaletica che sarà apposta in corrispondenza delle spiagge, riprendere la tradizionale tintarella stagionale” aggiunge con entusiasmo il sindaco.

L’assessore alla sicurezza e al demanio Mauro Vannucci, in occasione, afferma: “Non neghiamo che la gestione delle spiagge libere quest’anno sarà complessa ad Albenga così come negli altri comuni costieri con i quali ci siamo a lungo confrontati. Pur confidando nel senso di responsabilità dei bagnanti si evidenzia che comunque saranno svolti i rituali controlli sul rispetto dei distanziamenti con l’applicazione delle sanzioni previste in caso di comportamenti non conformi alle regole”.