Accademia Kronos: “Dopo 9 mesi di lavoro e il lockdown ora il meritato riposo”

Alassio. Sono iniziate le vacanze: per i nostri ragazzi, dopo 9 mesi di duro lavoro, rallentato ma non interrotto, dal lungo lockdown, ora inizia una pausa di meritato riposo. Ragazzi, utilizzate un pochino del vostro tempo per i nostri amici animali e l’ambiente. Fatevi portavoce di Accademia Kronos. Consigliate pochi accorgimenti che possono salvare loro la vita.

Controllate che non lascino cani chiusi in auto al sole, che non camminino sull’ asfalto bollente e che abbiano abbondante acqua fresca a disposizione.Se vedete situazioni del genere avvisate subito un adulto. Raccogliete sempre la cacca del vostro cane.

Sulle spiagge non catturate granchi, molluschi o pesciolini. Anche se li mettete in un secchiello in poche ore moriranno a causa della mancanza di ossigeno e per la temperatura dell’acqua. Non lasciate rifiuti in giro, specialmente quelli di plastica. Sono letali per tutte le forme di vita.

Ricordatevi sempre di usare, dove sono previste le misure di protezione personale: è un sacrificio, lo sappiamo tutti, ma aiuta a combattere un nemico nascosto. Divertitevi pure ma rispettate sempre la vita, vostra e degli altri.

Buone vacanze dai volontari di Accademia Kronos – Nucleo Cinofili Ponente Ligure!

Alberto Briatore