Liguria. Tutto bloccato, uno scenario al quale ormai siamo abituati ma che si ripete quotidianamente sulla rete autostradale ligure, con enormi disagi per automobilisti, pendolari e turisti che magari scelgono il lunedì per il rientro dal weekend.

Attualmente sono ben 13 i km di coda nel tratto di A10 tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno, a cause dei soliti lavori. La continua presenza di cantieri e scambi di carreggiata rappresentano un blocco continuo alla circolazione autostradale: molti i tir e mezzi pesanti incolonnati e naturalmente ripercussioni sulla stessa via Aurelia in quanto l’utenza prova a riversarsi sulla viabilità ordinaria per sfuggire, invano, alla morsa delle code. Una situazione di completo caos viario, ed ecco un’altra mattinata infernale.

Foto 2 di 2



Nel tratto di A10 tra Pietra Ligure e Finale Ligure a peggiorare la situazione anche un veicolo in avaria, che ha, ad esempio, provocato una lunga coda dallo stesso casello pietrese fino alla via Aurelia.

Il serpentone di auto e mezzi è iniziato fin dal primissimo mattino, con i primi forti rallentamenti da Albenga in direzione Savona, ed è andato aumentando progressivamente nel corso della mattinata per il maggior flusso di veicoli in viaggio.

Problemi si sono registrati su tutte le direttrici tra le riviere e le regioni del nord: non mancano code anche nel tratto tra Arenzano e Voltri, fino al bivio di allacciamento con la A26. E ancora tra Ovada e Masone, sempre sulla A26.

Da segnalare che sul sito di Autostrade indicazioni non di facilissima lettura: da tempo, infatti, non vengono segnalati i tratti di coda ma semplicemente i cantieri. Segnalazioni puntuali, invece, da parte di Autofiori nel tratto di sua competenza.