Varazze. Si chiama semplicemente “A”, come la lettera con cui inizia il nome del suo proprietario. Le riviste di nautica l’hanno giustamente definito un gigante del mare e non hanno tutti i torti.

Lungo ben 142 metri di lunghezza, con un peso di 12.700 tonnellate e i suoi 100 metri di altezza supera di fatto anche la statua della Libertà. Il superyacht progettato da Philippe Starck per il miliardario russo Andrei Melnichenko ha fatto la sua comparsa in rada a Varazze, fotografato da Donatella Casari. Era già stato qui nel 2017: qui sotto le immagini.

Si tratta dello yacht a vela più grande al mondo con una stazza di 12.700 tonnellate. E’ stato costruito nei cantieri tedeschi Nobiskrug a Kiel. Il costo di questo gioiello del mare? Circa 450 milioni di dollari. Si tratta di un veliero che ha ben venti cabine, otto ponti collegati da ascensori, una pista d’atterraggio per gli elicotteri, palestra, spa con piscina e una sbalorditiva sala in vetro per le osservazione sottomarine, di diciotto metri quadrati. A bordo c’è un equipaggio di 54 persone.

Secondo la testata online russa Sputnik, lo yacht è di proprietà di Andrey Igorevich Melnichenko, classe 1972, bielorusso di nascita ma moscovita di adozione. La rivista Forbes lo colloca per il 2020 al 95° posto nel mondo nell’ambito della sua consueta classifica degli uomini più ricchi del pianeta, con un patrimonio stimato di circa 12,5 miliardi di dollari.