A tu per tu con mister Tony Saltarelli

A tu per tu con Tony Saltarelli, ex calciatore di Genoa, Loanesi, Veloce, Imperia, Carcarese, Francavilla, Cairese, Entella, Vado, Portovado e Borgio Verezzi ed ex allenatore di Quiliano e Carcarese, ora mister della Vadese.

Saltarelli ci parla della sua lunga carriera nel ruolo di attaccante, raccontandoci, stagione per stagione, i suoi ricordi più significativi, e illustrando le motivazioni che lo hanno spinto a fondare la società Asd Vadese Calcio 2018, dedicata a Valerio Bacigalupo.