A tu per tu con mister Sergio Antonio Soldano

A tu per tu con Sergio Antonio Soldano, ex calciatore di Flandria, Banfield, Colon, Alba, Carcarese, Cairese, Loanesi e Bragno ed ora allenatore dalla lunga esperienza, che ha lavorato, tra le altre, per Parma, Inter e la nazionale di Malta.

Soldano, classe 1960, in Italia dall’età di 25 anni, ci parla del suo modo di intendere il calcio e in particolare il ruolo di tecnico, citando numerose massime, spiegandone il significato e il modo di applicarle al mondo del pallone.