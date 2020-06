A tu per tu con Gian Luca Bernasconi e Massimo Mignone

A tu per tu Gian Luca Bernasconi e Massimo Mignone, due ex calciatori valbormidesi che hanno militato in varie formazioni e sono stati compagni di squadra in Dego, Altarese, Sassello e Pallare.

Parliamo di Sport: a tu per tu con Gianluca Bernasconi e Massimo Mignone I due ex giocatori, tra aneddoti e ricordi del loro passato calcistico, ci raccontano i loro dieci anni giocati insieme sui campi della Val Bormida e della Liguria Publiée par IVG.it Sport sur Jeudi 18 juin 2020

Bernasconi e Mignone, entrambi classe 1977, ci raccontano numerosi aneddoti della loro lunga carriera, interagendo nella trasmissione con altri calciatori affrontati durante gli anni trascorsi sul campo.