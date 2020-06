A tu per tu con Alessio Bisio, Luca Grande e Manuel Scaglione, tre calciatori che dalla stagione 2014/2015 alla stagione 2018/2019 hanno militato nell’Alassio FC, compiendo la scalata dalla Terza Categoria all’Eccellenza. Nell’ultimo campionato Bisio ha giocato con la Sestrese in Promozione; Grande e Scaglione con l’Andora in Prima Categoria.

Il centrocampista Scaglione (classe 1983) e i difensori Bisio (classe 1975) e Grande (classe 1983) ci raccontano numerosi ricordi e aneddoti delle stagioni vittoriose vissute nella società del presidente Fabrizio Vincenzi.