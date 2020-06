A-Spiaggia, voce del verbo A-mare: al via le iscrizioni per i centri estivi del Comune di Savona

Savona. “A-Spiaggia, voce del verbo A-mare”. È questo lo slogan scelto per lanciare i centri estivi del Comune di Savona.

Dopo una primavera all’insegna dell’emergenza, l’obiettivo dei centri estivi organizzati dal comune di Savona e gestito dal Consorzio Savonese tramite le cooperative Progetto Città e Cooperarci sarà proprio quello di riavvicinare i bambini alle attività estive.

In realtà, le attività non saranno svolte sulla spiaggia ma la voglia di divertimento e di spensieratezza la farà da padrone.

I due centri estivi, uno presso “Il Paguro” (dai 3 ai 5 anni, i locali del Paguro sono di proprietà di Opere Sociali Servizi e sono messi a disposizione gratuitamente per le attività estive del comune di Savona) a cura di Cooperarci e uno alle XXV Aprile per i bimbi un po’ più grandi presso la scuola XXV Aprile (in corso Vittorio Veneto) a cura di Progetto Città.

Le iscrizioni sono aperte dal 23 al 30 giugno 2020 scaricando lo specifico modulo dai siti www.comune.savona.it, www.progettocitta.coop, www.cooperarci.it e inviandolo il modulo, debitamente firmato e con copia del documento di identità del richiedente, alla mail centriestivisavona@gmail.com inserendo nell’oggetto “Centro Estivo Il Paguro” oppure “Centro Estivo XXV Aprile”.

È possibile anche consegnare il modulo: a Il Paguro presso Cooperaci (via Paleocapa 17/4) da mercoledì 24 dalle 9 alle 12; alle scuole XXV Aprile presso Progetto Città (corso Italia 13/2) giovedì 25 e venerdì 26 dalle 14 alle 17.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 329/9460394 per le XXV Aprile e al 340/4853527 per il Paguro.