A Quiliano due novità: il Comune aderisce all’Enoteca Regionale e collabora con Vite di Riviera

Quiliano. La giunta comunale, nella seduta del 16 giugno scorso, ha visto due novità nel percorso di promozione del territorio e dei prodotti tipici del quilianese.

La prima riguarda l’adesione all’Enoteca Regionale della Liguria, enoteca costituita nel 2011 e associazione nata dalla volontà di Regione Liguria, su proposta dei soci fondatori: quattro Comuni liguri (Castelnuovo Magra, Genova, Ortovero e Dolceacqua), a cui ad oggi aderiscono circa 140 aziende vitivinicole di tutto il territorio regionale.

“L’associazione – fanno sapere dal Comune – ha il compito di valorizzare e promuovere i vini regionali e gli altri prodotti agricoli e agroalimentari regionali tipici e di qualità, svolgendo attività di comunicazione e promozione dei prodotti di qualità in ambito regionale, nazionale ed internazionale”.

“L’adesione all’enoteca consentirà al Comune di Quiliano di entrare nel circuito promozionale dell’associazione, con indubbi vantaggi in termini di aumento di visibilità per il territorio Comunale e per le aziende tipiche”.

“La seconda novità, invece, riguarda la concessione di un contributo a favore della Società Cooperativa Viticoltori Ingauni in qualità di capofila della rete di Imprese Vite in Riviera.

“Vite in Riviera, nata nel 2015, è un’associazione di imprese vitivinicole e olivicole il cui obiettivo comune è la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici del territorio del Ponente Ligure – spiega l’amministrazione quilianese – Il contributo è finalizzato alla realizzazione di una cartina turistico-tematica delle province di Savona e Imperia, in cui si indicherà l’ubicazione di tutte le aziende appartenenti alla rete di impresa e, per ogni comune dove queste hanno la sede, i maggiori punti di interesse, storico-artistico, sportivo, paesaggistico.

“La cartina sarà distribuita sul territorio e nei vari eventi ai quali Vite in Rivera parteciperà con l’intento di attrarre flussi turistici sul nostro territorio” concludono dall’amministazione.