Arriva a Pietra Ligure, unico Comune da Genova a Ventimiglia, la piattaforma online Mercôu.it, che permette di acquistare i prodotti dai punti vendita locali e riceverli direttamente presso la propria abitazione, mettendo in rete i piccoli negozi di alimentari e offrendo un servizio semplice ma innovativo.

Il progetto, patrocinato dal Comune, è nato all’inizio dell’emergenza Covid-19 a Genova da un’idea di due giovani liguri, Veronica Arato di Genova e Lorenzo Scarfì di Pietra Ligure, che hanno avuto l’intuizione di aiutare gli artigiani locali operativi nel Mercato Orientale e nel Mercato della Foce a trasformarsi per imparare a competere in un nuovo mondo. L’attività è stata accolta con un entusiasmo tale da clienti e negozianti, che Arato e Scarfì hanno deciso di mantenerla viva anche dopo l’emergenza, allargandola ad altre realtà territoriali e sviluppando a Pietra Ligure una sorta di “progetto pilota”.

Su Mercou.it sono già attivi i primi negozi pietresi che hanno aderito all’iniziativa. La zona di consegna coperta al momento comprende tutto il territorio di Pietra Ligure, frazione Ranzi compresa, e le aree limitrofe di Giustenice, Tovo San Giacomo, Borgio Verezzi e Loano. Le consegne avvengono dal lunedi al sabato tra le 17:30 e le 19:30.

“Mercôu.it è diventato in poco tempo il riferimento genovese per fare la spesa nelle botteghe ‘di una volta’ e siamo particolarmente contenti di poter replicare questa idea innovativa a Pietra Ligure – esordisce l’assessore comunale a Politiche sociali, Innovazione tecnologica e Smart city Marisa Pastorino – La nostra amministrazione si è da subito impegnata nel promuovere iniziative volte favorire l’incremento dei servizi accessibili via web o smartphone a disposizione della nostra comunità e degli ospiti che frequentano la nostra cittadina e Mercôu.it rientra pienamente in questa strategia programmatica, ponendosi, inoltre, in continuità con l’esperienza della ‘spesa a domicilio’, che abbiamo attivato durante i mesi del lockdown per venire incontro concretamente agli anziani e alle persone in condizioni di fragilità”.

“L’attenzione verso le situazioni di disagio è sicuramente alla base della nostra decisione di patrocinare questa nuova iniziativa; abbiamo infatti apprezzato moltissimo la disponibilità dei fondatori di Mercôu.it di mettere a disposizione il loro servizio oltre a scontistiche specifiche alle persone in difficoltà, individuate attraverso i servizi sociali”, conclude Pastorino.

“Abbiamo subito sposato l’idea di fondo di questo progetto che è quella di dare un aiuto agli esercizi di vicinato, fondamentale durante i mesi difficili dell’emergenza sanitaria ma senz’altro importante anche oggi – commenta l’assessore alle Attività produttive Maria Vaianella – L’obiettivo è offrire ai nostri negozi una ulteriore possibilità di sviluppo, intercettando i nuovi comportamenti di acquisto degli utenti e supportandoli nella trasformazione verso il digitale ma anche contemporaneamente dare ai nostri concittadini e ai turisti un servizio utile e capace di valorizzare i nostri prodotti tipici, a km 0 e in una dimensione ‘famigliare’ e ‘locale’ tipica delle botteghe, incentivando e facendo conoscere le nostre piccole realtà e i prodotti del posto”.

“Con Mercôu.it la spesa si fa comodamente da casa, navigando virtualmente dalla macelleria alla panetteria, alla pasta fresca, all’ortofrutta, si conclude l’acquisto con un unico scontrino, si riceve la merce direttamente a domicilio, anche a distanza di poche ore dall’acquisto e si paga online oppure in contanti o con carta contactless alla consegna prosegue – continua – Punto fermo di Mercôu.it è l’alto livello qualitativo e la scelta dei negozianti e dei prodotti è estremamente curata e per questo motivo fin da subito viene tracciata la soddisfazione del cliente attraverso recensioni pubbliche e l’utilizzo del modello NPS Net Promoter Score”.

“Mercôu.it è un’idea ‘giovane’ e un’iniziativa che va ad implementare i servizi delle attività ricettive, dei residence, delle case vacanze e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, fornendo importanti risposte sia in termini di comodità che di sicurezza, aspetto di estrema importanza nel difficile momento storico che stiamo vivendo – dichiara il vicesindaco e assessore al Turismo Daniele Rembado – È un’opportunità importante anche per la frazione Ranzi che potrà contare su una modalità di approvvigionamento funzionale ed efficiente”.

“Siamo contenti di poter dare una mano a tutta la nostra comunità con questo nuovo servizio agile e innovativo – chiosa il sindaco Luigi De Vincenzi – La nostra amministrazione ha da subito compreso il grande valore aggiunto di questo servizio, concedendo il patrocinio. Le ricadute positive posso essere davvero molte, dal supporto alle botteghe locali, alla valorizzazione dei nostri prodotti agricoli e delle nostre tipicità enogastronomiche, all’offerta di una modalità facile e comoda di fare acquisti e i mesi estivi saranno un banco di prova importante per replicare l’iniziativa anche i prossimi anni”.

“Da non dimenticare inoltre l’importante contributo che questa iniziativa dà al rispetto delle norme di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo e il suo fondamentale risvolto sociale”, conclude il sindaco.