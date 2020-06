Noli. Questa mattina nella piazza del comune di Noli si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera verde della Fee per il progetto Eco-Schools 2020, programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica del loro edificio scolastico. Erano presenti il sindaco, la professoressa Nicoletta Calvi ed Albina Savastano e Marini Drì, referenti Regione Liguria dell’Eco-Schools.

“La combinazione di teoria e azione rendono Eco-Schools uno strumento ideale per la diminuzione dell’impatto ambientale della comunità scolastica e per la diffusione di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile – spiegano dal Comune – Eco-Schools è un programma che coinvolge tutta la scuola in un percorso virtuoso che culmina con la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde. Il Comune di Noli sostiene e favorisce la diffusione dei principi della sostenibilità ambientale, intesa come disciplina trasversale e primaria nel legame tra scuola e territorio”.

Foto 2 di 2



Il sindaco di Noli ha incitato i ragazzi a continuare su questo percorso di crescita, mantenendo alta l’attenzione e la curiosità sui temi dell’ambiente, inesauribili fonti cui attingere nuove pratiche di tutela del pianeta.

Il progetto 2020 della scuola di Noli era incentrato sulla tematica dell’acqua e la sua salvaguardia. I ragazzi hanno approfondito l’argomento anche mediante lo scambio di esperienze con gli studenti tedeschi della cittadina gemella di Langenargen.

“A nostri ragazzi, alle insegnanti che li hanno accompagnati nel progetto ed ovviamente alla FEE, i nostri complimenti ed un sentito ringraziamento”, concludono dal Comune.