A La Spezia sì, a Savona no

Ieri è stata pubblicata la notizia secondo cui a La Spezia l’Università popolare locale ha deciso di pagare l’ingresso gratuito a tutti i propri soci e a tutte le proprie socie al Museo Lia.

Si tratta di una iniziativa di sicuro interesse tesa a favorire la consapevolezza del patrimonio locale nella popolazione di un territorio.

Noi chiediamo alla Sindaca di Savona:

“Ma una simile iniziativa non si può fare per il museo archeologico, il museo Apple,che stanno pesantemente pagando l’inerzia della Giunta Comunale, a favore degli iscritti e delle iscritte all’UNITRE?”

Le persone hanno pagato i corsi,che si sono interrotti per il lockdown e ad ora nulla sappiamo sulle intenzioni del Comune e della destra locale ma non si potrebbe offrire una visita gratuita ai suddetti musei con oneri a carico del bilancio comunale, considerato che il costo del biglietto sarebbe praticamente pagato da una parte della quota di iscrizione?

Non potrebbe costituire un modo per favorire la consapevolezza del patrimonio locale nella popolazione,presidio irrinunciabile per la costruzione di una coscienza civica ed in un momento in cui non ci sono crocieristi in giro?

Ci spieghi Sig.ra Sindaca perche’ non si potrebbe fare? E possibilmente lo faccia come ultimo atto prima di chiudere la porta e consegnare la lettera di dimissioni perche’ Savona non merita di affondare nel baratro in cui la sta conducendo la sua amministrazione.

Europa Verde Liguria