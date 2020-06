A Bergeggi un’aula in piazza per l’ultimo giorno di scuola degli studenti

Bergeggi. Ultimo giorno di scuola al tempo del coronavirus. Il giorno 10 giugno i bambini di quinta elementare del comune di Bergeggi si saluteranno non attraverso il freddo schermo di un tablet o dello smartphone ma in presenza e in compagnia di compagni e maestre, ovviamente rispettando le norme di distanziamento sociale.

Il sindaco Arboscello ha infatti accolto favorevolmente la proposta della maestra Carmen Capasso e ha deciso di allestire un’aula all’aperto, nella piazza del paese, per l’ultimo giorno di scuola. Si tratta di una iniziativa “extrascolastica”, che prevede la partecipazione su base volontaria dei bambini e dei genitori.

L’aula sarà completa di banchi, cattedra e lavagna per rendere il più possibile realistico questo ultimo giorno: “Per i bambini di quinta elementare l’ultimo giorno riveste un’importanza particolare. Per loro finisce un ciclo, molti cambieranno compagni e tutti lasceranno il plesso di Bergeggi, le loro insegnanti e il personale ausiliario. Mi pare giusto far vivere a loro questo giorno particolare che probabilmente ricorderanno per sempre nel modo giusto. Non permetteremo che questo maledetto virus rovini loro l’ultimo giorno di elementari costringendoli ai saluti tramite un freddo computer o smartphone. Ringrazio l’insegnante Carmen Capasso e tutte le maestre per il suggerimento e la sensibilità” dichiara il sindaco Arboscello.