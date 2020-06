Finale Ligure. Un intervento annunciato nel settembre 2018, poi rilanciato anche nello scorso mese di ottobre (2019), ma che non si è ancora realizzato: il restyling del campo da basket di via Dante a Finale Ligure, un’opera che doveva rientrare nell’ambito di altri lavori pubblici nell’area finalese.

“Un’altra incompiuta” afferma il gruppo di minoranza “Le Persone al Centro”, che ha ribattezzato il campetto come “il campetto rosso (della vergogna)”.

“Gli spazi dedicati ai ragazzi sono ormai ridotti al lumicino. In via Dante una grande area, con investimenti limitati, potrebbe diventare un importante spazio di aggregazione, con un recupero funzionale del campo da basket e la creazione di nuove strutture sportive all’aperto” sottolinea il gruppo di minoranza finalese.

Una riqualificazione che sarebbe auspicabile, secondo i consiglieri di opposizione, anche in chiave turistica e come attrattiva sportiva anche da altri comuni limitrofi che non possono disporre di un’area del genere, “invece soggetto al degrado, all’incuria e anche a situazioni di pericolo”.

“La realizzazione di un moderno playground non richiederebbe certo gli investimenti necessari per un nuovo Palasport (comunque auspicabile), ma l’argomento non sembra destare grande interesse”.

“Per ora siamo desolatamente fermi ad uno sconfortante tapullo…” conclude amaramente il gruppo “Le Persone al Centro”.