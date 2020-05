WWF, a Villanova d’Albenga la festa delle oasi: visita virtuale alla cava di argilla abbandonata

Villanova d’Albenga. “A causa delle restrizioni anti-diffusione del COVID-19 quest’anno potremo festeggiare la giornata delle Oasi WWF in diretta tramite Facebook. La primavera è la stagione migliore per godere della bellezza della natura, perciò il 24 Maggio saremo comunque con voi, anche se virtualmente, grazie ad una diretta web dalla nuova Oasi I Valloni, acquistata dal WWF Savona nel 2017”. A comunicarlo è la segreteria del WWF di Savona.

“Si tratta – spiegano – di una vecchia cava di argilla abbandonata che si è trasformata grazie alla lenta ma inesorabile azione della natura in un gioiello paesaggistico e naturalistico senza eguali nella nostra Regione. Nonostante la sua estensione non superi i 7 ettari raccoglie in sé molto di quanto il territorio ingauno possa offrire agli amanti della natura, zone umide e prati allagati contrastati in poco spazio da prati aridi ricchi di orchidee “calanchi nudi” di argille plioceniche ricche di fossili marini. Un territorio che merita di essere vissuto e speriamo di poterlo fare assieme e di persona quando l’emergenza sarà terminata”.

“Vi aspettiamo Domenica 24 Maggio dalle ore 10 virtualmente ai ‘Valloni uno scrigno di biodiversità’ . La diretta sarà trasmessa dalla pagina Facebook di Emys Liguria” concludono.

Per accedere alla diretta live: https://www.facebook.com/people/Emys-Liguria/100010928800376. Per info: http://wwfsavonaprov.blogspot.com/.