Vuol salire sul bus senza mascherina, morde controllore e aggredisce poliziotto: denunciato

Alassio. Senza mascherina vuole salire sul bus e aggredisce un controllore di Tpl Linea e un poliziotto. È successo nel tardo pomeriggio di ieri alla fermata bus davanti al comune di Alassio.

Verso le 18 un extracomunitario senza documenti ha tentato di prendere l’autobus di linea ma era senza mascherina di protezione. Un controllore che si trovava sul posto gli ha intimato di non salire in quanto non in regola con le attuali disposizioni per i mezzi pubblici, ma l’uomo si è rifiutato.

A vedere la scena e ad intervenire una pattuglia della polizia di Stato che stava transitando in zona per i consueti controlli sul territorio. L’extracomunitario però ha fatto resistenza: quando gli agenti hanno provato a caricarlo in macchina ha tentato la fuga, arrivando a strattonare uno dei due poliziotti intervenuti e a mordere alla mano il controllore.

Sia il poliziotto che il controllore sono stati portati in ospedale per gli accertamenti medici del caso: il primo ha riportato una lussazione della spalla giudicata guaribile in 5 giorni, mentre al secondo è stata data una prognosi di 8 giorni.

L’aggressore, che non aveva biglietto né documenti con sé, è stato denunciato a piede libero: dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico. E’ stato inoltre segnalato all’Ufficio Immigrazione per valutarne l’espulsione.