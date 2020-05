“Vogliamo regalare un’aula super moderna ai nostri compagni”: l’appello degli alunni della III media di Leca

Albenga. Alcuni alunni delle classi III della scuola media di Leca di Albenga hanno deciso di partecipare ad un concorso che prevede, per il vincitore, la realizzazione di un’aula moderna e attrezzata. Questa classe è il regalo che i ragazzi vorrebbero lasciare ai compagni di I e II e ai bambini della primaria che arriveranno a Leca.

La scuola di Leca è l’unica della zona a partecipare quindi chiede il supporto di tutti i cittadini di Albenga per superare quota 1000 like arrivando così ad essere primi assoluti in classifica.

Ecco i link ai 12 elaborati da votare:

