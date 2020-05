Virus, scende ancora il numero dei contagiati: si “svuotano” le terapie intensive

Regione. 165 casi attivi di contagio da coronavirus in meno, nelle ultime 24 ore, secondo i dati di Alisa – flusso con il ministero della Salute. Questo significa che i casi attuali in Liguria sono scesi sotto le 5000 unità, ovvero 4859 (per calcolare la cifra complessiva dei casi positivi da inizio emergenza vanno aggiunti i deceduti – 1275 – e i guariti con doppio tampone – 2603 totali. I casi attualmente attivi a Savona sono 844.

Anche oggi purtroppo il dato dei morti non si stacca dalla doppia cifra, 11 le persone che non ce l’hanno fatta a sopravvivere al Covid. I guariti certificati, quelli che potranno tornare in società, sono oggi 169 più di ieri.

I buoni risultati di queste ore, che confermano un trend di calo del contagio, sono frutto delle misure di prevenzione e del lockdown delle passate settimane. Sarà fondamentale analizzare il trend a 20, 25 giorni dall’inizio della fase 2, nell’auspicio che non ci siano variazioni di rilievo.

Nelle ultime 24 sono stati effettuati 1395 tamponi. Gli ospedalizzati sono 543, 20 in meno di ieri, calano anche le terapie intensive – l’Asl 2 ha al momento 6 pazienti Covid intubati – mentre calano anche i malati seguiti al loro domicilio 2439, 174 in meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in Liguria 1658, di cui 534 a Savona.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA