Virus, Piana e Senarega (Lega): “Follia regolarizzare 600mila migranti, priorità è aiutare i liguri”

Regione. “Mentre loro progettano una maxi-sanatoria per 600.000 immigrati irregolari, Regione Liguria, prima in Italia, aiuta le nostre imprese con un pacchetto da 19 milioni di euro per far fronte alle difficoltà economiche dovute dall’emergenza coronavirus e all’aumento dei disoccupati sul territorio a causa dell’incapacità e dell’inerzia del Governo Conte”.

Lo hanno dichiarato oggi il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria e consigliere regionale Alessandro Piana e il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

“Regolarizzare 600.000 migranti – hanno aggiunto Piana e Senarega – è pura follia. Prima i liguri e gli italiani.

Se ci sono persone pagate 10 euro al giorno è schiavitù, ma i 4 milioni di italiani disoccupati che diritti hanno?

La priorità in questo momento è aiutare i liguri e gli Italiani a pagare mutuo, bollette, affitti e salvare le nostre imprese. Sicuramente non è progettare una sanatoria per centinaia di migliaia di migranti irregolari. La Lega farà le barricate. Non permetteremo che con la scusa del coronavirus si consenta questa follia”.

“Come accaduto in altri Paesi – continuano – occorre che il Governo si impegni a dare liquidità alle aziende senza prevedere un indebitamento, semplificare, sburocratizzare, accorciare tempi, togliere vincoli e procedure interminabili, riformare profondamente la legislazione attuale”.

“Inoltre, ricordiamo che con porti aperti, regolarizzazione dei migranti, centinaia di sbarcati e ricercati per i controlli Covid-19, la situazione sta sfuggendo di mano. Non è questa l’idea della Liguria e dell’Italia che noi abbiamo in mente” concludono Piana e Senarega.

