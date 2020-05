Virus, i volontari della Croce Rossa di Ceriale raccolgono viveri per le persone in difficoltà

Ceriale. A partire dalla giornata di mercoledì 7 maggio sino ad oggi, martedì 12 maggio, i volontari del comitato supportati dai volontari temporanei, persone che in questa emergenza Covid-19, si sono avvicinate al mondo della Croce Rossa Italiana, hanno partecipato alla raccolta alimentare.

Quest’attività, che fa parte della campagna “Il Tempo della Gentilezza”, si è svolta presso i punti vendita dei supermercati Mercatò, appartenenti al Gruppo Dimar Spa: “Ringraziamo, ancora una volta, i supermercati per averci ospitato nei loro punti vendita di Ceriale e di Cisano sul Neva” spiegano i volontari.

La generosità dei cittadini rivolta a coloro che in questo periodo sono meno fortunati ha permesso di raccogliere viveri di prima necessità, ed è documentata in questi pochi scatti. Le immagini sono state effettuate presso la tensostruttura, messa a disposizione, per questa emergenza coronavirus, dal Comune di Ceriale come centro di raccolta e stoccaggio, in accordo con il Comitato Regionale CRI Liguria e denominata “Hub Ceriale”.

“Il lavoro compiuto dai nostri volontari per organizzare in modo sistematico lo stoccaggio degli alimenti raccolti per facilitare la distribuzione è lodevole – continuano -. L’ impegno e lo sforzo di tutta l’attività: dalla raccolta, allo stoccaggio, dalla preparazione dei pacchi alla loro distribuzione da la possibilità a tutti noi di partecipare attivamente in questa emergenza sociale in atto. Ringraziamo la Protezione Civile che assieme a noi effettua sia il servizio “Pronto Spesa” che ” Pronto Farmaco” e la distribuzione dei pacchi viveri”.

“L’attività sopra citata è aperta a tutti i cittadini maggiorenni, se avete del tempo libero e volete aiutarci potete recarvi presso la nostra sede della Croce Rossa Italiana di Ceriale sita in Via Tagliasacchi 93, per poter diventare un “Volontario Temporaneo”, oppure iscrivendovi sulla pagina web della Croce Rossa italiana https://volontari.cri.it/” concludono.

La Croce Rossa Italiana Comitato di Ceriale, seguendo i Principi della Nostra’Associazione e nello specifico l’UNITA’ , ha distribuito, nel pomeriggio di sabato 9 maggio, ai Comitati Territoriali C.R.I. di Bordighera, Diano Marina, Imperia, Loano, Magliolo e Toirano sia viveri di prima necessità sia prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa proventi dalle raccolte e donati da aziende del nostro territorio.