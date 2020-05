Virus e trasporti, il Partito Comunista Italiano: “Da Toti solo campagna elettorale, è inaccettabile”

Regione. “Il Partito Comunista Italiano condivide le stesse preoccupazioni lanciate dai sindacati in merito ai trasporti pubblici”. A parlare, in una nota, è la Federazione ligure del Partito Comunista italiano.

“La Regione Liguria – spiegano – invece di trovare soluzioni di propria competenza in merito alle problematiche legate al trasporto pubblico locale che potrebbero emergere con l’emergenza sanitaria in atto, vede il Presidente Toti e l’assessore Berrino che non perdono occasione per proseguire nella loro campagna elettorale permanente, attribuendo a terzi le loro responsabilità senza fare nulla per tutelare realmente i cittadini. Tutto questo è inaccettabile!”.

“Il PCI è nuovamente a denunciare una gestione irresponsabile da parte di una Giunta regionale che, finora, durante il proprio mandato, altro non ha fatto che attuare politiche prive di sostanza ed unicamente finalizzate a passerelle e propaganda” concludono.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA