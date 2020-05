Virus, calano i positivi e i pazienti in terapia intensiva: una donna morta nel savonese

Regione. Sono scesi a 4.625 i positivi al coronavirus in Liguria, sono 53 in meno di ieri. Il totale dei test effettuati ammonta a 74.248 (2074 più di ieri). Nel savonese i positivi sono 796. Per la Asl 2 si segnala una persona deceduta: si tratta di una donna di 91 anni della Provincia di Savona.

I pazienti ospedalizzati nel savonese sono ad ora 74, tre in meno rispetto a ieri. Di questi, sono cinque quelli in terapia intensiva.

I pazienti in isolamento domiciliare sono in in Liguria 2.217 (-36 di ieri). I clinicamente guariti, asintomatici positivi, al domicilio sono 1.965 (20 più di ieri).

I guariti con due test negativi consecutivi sono 3.041 (88 più di ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.462, per la Asl 2 sono 465.

I deceduti in Liguria sono in tutto 1.327 (15 più di ieri):

ASL 1 Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 2 (Presidio di Levante ) segnala 1 decesso: una donna di 91 anni della Provincia di Savona.

ASL 3 L’ospedale Villa Scassi segnala un decesso: uomo di 73 anni, con comorbidità, deceduto il 13/5/2020 nel reparto di Degenza Breve. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso.

ASL 4 segnala il decesso di una donna di anni 88, deceduta il giorno 13 maggio, presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Sestri Levante.

ASL 5 segnala il decesso di un uomo di anni 76, ricoverato in Medicina d’Urgenza (Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 13/05/2020.

GALLIERA segnala tre decessi:

uomo, di Genova, 73 anni, decesso avvenuto il 14 maggio presso Malattie Infettive

uomo, di Genova, 72 anni, decesso avvenuto il 14 maggio alle presso Malattie Infettive

uomo, di Genova, 80 anni, decesso avvenuto il 14 maggio presso Malattie Infettive.

POLICLINICO SAN MARTINO segnala che nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi di pazienti COVID-19 positivi.