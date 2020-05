Albenga. Con la “Fase 2” ad Albenga ripartono i cantieri e i lavori di manutenzione. In particolare nella giornata di ieri sono ripresi i lavori di rifacimento del muro dell’Ester Siccardi ad opera della ditta Fratelli Bologna.

L’intervento che ammonta a 20 mila e 500 euro consiste nella ricostruzione del muro in pietra (i lavori sono stati concordati con la Sovrintendenza) e dovrebbe terminare in circa 20 giorni.

Foto 2 di 2



Afferma l’assessore Alberto Passino: “Gradualmente laddove persistano le condizioni anche di sicurezza sui rispettivi e diversi cantieri, l’amministrazione è intenzionata a riaprire tutti quegli interventi che aveva già in corso prima della pandemia. Tutto questo sempre nell’ambito dei piani di sicurezza che devono essere rispettati in questa Fase due”.

Proseguono inoltre gli interventi di manutenzione sull’apparato radicale delle alberature comunali posti in essere dalla ditta Tre Torri di Albenga. Gli interventi per cui sono stati stanziati 10mila e 900 euro sono partiti da via Piave e proseguiranno anche in altre zone della città.

Afferma l’assessore al verde pubblico Gianni Pollio: “Oltre agli interventi di manutenzione del verde pubblico che stiamo portando avanti in tutta la città, stiamo operando per la riduzione dell’impianto radicale di alcuni alberi e la contestuale sistemazione dei marciapiedi. Si tratta di un primo intervento al quale ne seguiranno altri in diverse zone di Albenga. Anche in questo momento di emergenza sanitaria e nonostante le difficoltà non ci siamo mai fermati e non abbiamo mai perso di vista la cura della nostra città.”