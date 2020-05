Vendita “Cascina Valmeschia” a Cairo: 150mq di immobile con base d’asta a 30mila euro

Cairo Montenotte. Un immobile da circa 150mq, con base d’asta fissata “solo” a 30mila euro. Succede a Cairo Montenotte, dove, lunedì 29 giugno, alle 9, presso il Palazzo Comunale, avrà luogo il pubblico incanto con il metodo dell’offerta segreta in aumento (con il sistema del massimo rialzo sul prezzo a base d’asta), per la vendita di “Cascina Valmeschia”.

Si tratta di un immobile di circa 150mq (147mq), appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Cairo e sito in frazione Bragno – località Valmeschia. È sviluppato su due piani ed è composto da tre camere, bagno, tre cantine e corte esclusiva, su cui insiste un diritto di passaggio.

Il prezzo a base d’asta, come detto, è fissato in 30mila euro, al netto degli oneri fiscali se e in quanto dovuti. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il prossimo venerdì 26 giugno, a mezzogiorno.

Il bando relativo alla vendita, insieme a tutti gli specifici allegati, è disponibile presso l’ufficio Patrimonio del Comune ed è pubblicato sul sito internet ufficiale dell’ente, all’interno delle sezioni “Albo Pretorio online” e “Bandi, avvisi e concorsi”.