Varazze, il consigliere di minoranza Busso: “Necessari controlli e incentivi per la ripresa economica della città”

Varazze. Ieri 21 maggio si è tenuto il primo consiglio comunale dell’anno a Varazze. In occasione, il consigliere Paola Busso di “Vola Varazze” esprime alcune riflessioni.

“Il nostro gruppo ha ben presente il difficile momento che ha vissuto e che ancora vive e vivrà il nostro Paese e ciò che possiamo fare per contribuire è occuparci al meglio della nostra città e della nostra comunità – esordisce Busso – Al primo posto è necessaria una forte attenzione sulla situazione sanitaria: i dati migliorano, la curva scende, non vanno però allentate le norme di sicurezza, indossiamo la mascherina in ogni situazione, igienizziamo le nostre mani e manteniamo il distanziamento sociale”.

“Chiediamo quindi al sindaco, perché è lui che ne ha l’autorità, di mantenere alta la guardia e di rammentare che le aperture attuali potranno andare avanti solo se tutti manterranno le norme di sicurezza e di distanziamento – sottolinea il consigliere Busso – Certamente non basta affidarsi al buon senso e alla responsabilità individuale, ci vogliono controlli seri e costanti affinché la riapertura possa continuare e ridare fiato alla nostra economia, chiediamo quindi all’amministrazione di rimanere allertata e di svolgere con costanza campagne di informazione e controlli innanzitutto a fini informativi”.

“La situazione economica e sociale è un altro tema di importanza essenziale per Varazze, il tessuto commerciale deve essere tutelato e rafforzato. Troppi esercizi commerciali avevano già chiuso prima della pandemia e non basterà procrastinare il pagamento di alcune tasse (che infatti sono già state sospese o abrogate dalla norma governativa) – continua Busso – Le attività per questa estate e nei mesi a venire debbono poter utilizzare lo spazio a loro vicino all’aperto in modo gratuito per svolgere le proprie attività distanziando i tavoli, facilitiamoli in questa operazione e non rendiamo più macchinosa anche questa opportunità che ci pare indispensabile”.

“Ciò non significa liberi tutti significa misure straordinarie in un momento straordinario. Diamo ossigeno alle nostre attività, mettiamo a disposizione risorse e capacità della macchina comunale; da loro dipende la tenuta sociale della nostra città. Tutto deve essere concordato con equilibrio e saggezza per il nostro futuro. Il tema sanitario e quello del rilancio commerciale sono due temi fortemente intrecciati: una città pulita e igienizzata rappresenta una sicurezza per cittadini e turisti ma rappresenta anche ciò che può essere l’elemento che permetterà ai turisti di ritornare alla nostra città in modo prudente per questo anno e per gli anni futuri” prosegue il consigliere di minoranza.

Poi aggiunge: “Un altro tema fondamentale è la gestione delle spiagge libere che tali devono restare e degli afflussi turistici: abbiamo ascoltato le comunicazioni del sindaco a mezzo Facebook e abbiamo ben compreso che non c’è ancora un piano d’azione organico e organizzato trincerandosi dietro il paravento della mancanza di denari, sebbene proprio in questo Consiglio Comunale viene portata la chiusura di bilancio 2019 con un avanzo libero di oltre 2 milioni di euro”.

“La città ha bisogno di un’organizzazione precisa e ben pianificata per affrontare un’estate diversa che non dovrà per questo essere più difficile per i nostri concittadini. Chiediamo quindi al sindaco che le minoranze vengano messe al corrente di ciò che viene progettato per la città, possiamo e dobbiamo dare tutti il nostro contributo. Non è il momento dell’uomo solo al comando, è tempo per una rinascita di una Varazze coesa” conclude Busso.