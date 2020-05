Varazze. “Il 20 maggio del 1945 è nato lo scoutismo a Varazze. C’erano ancora le macerie dell’ultimo, terribile bombardamento aereo del 13 giugno 1944, spostate ai lati di via San Francesco d’Assisi, quando sfilò il primo drappello Scout per le vie della città” fa sapere Mario Traversi.

“Ancora con divise di fortuna, ma con l’entusiasmo dei neofiti, che l’ingegnere Carlo Nocelli, il fondatore (insieme al sacerdote don Gastone Baldan e un vecchio scout genovese, Luigi Pasteris, seppe suscitare nel mondo dell’oratorio salesiano (dove studiò Mario Mazza, fondatore dello Scoutismo in Italia) e in quello del collegio “San Giovanni Bosco”, di cui era insegnante di matematica e disegno, 75 anni or sono, il 20 di maggio del 1945, ebbe così inizio l’ASCI, (Associazione Scout Cattolici Italiani), oggi AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani), che portò una ventata di ritrovata primavera in tanti giovani, dopo il buio della guerra, traendoli dai pericoli di facili sbandamenti in una società ancora allo sbando” spiega Traversi.

“Lo spirito di Don Bosco – continua – per formare buoni cristiani e ottimi cittadini, si inserì profondamente in quei ragazzi, in un crescendo di adesioni che oggi comprende anche ‘l’altra metà del cielo’, in un amalgamato gruppo al vertice delle associazioni di impegno civico ed educativo della città. Il movimento scoutistico italiano era stato soppresso dal regime fascista, ma ‘Le aquile solitarie’ (come da un recente film), continuarono a volare in diverse e anche pericolose situazioni, tenendo stretto nel cuore quella loro ‘promessa’ che fu rilanciata il 12 dicembre 1945 (madrina la signora Mirella Villa Giordano), data emblematica per gli Scout di Varazze, che si propongono di festeggiare lo stesso giorno di questo tribolato 2020”.

“L’ingegnere Carlo Nocelli, indimenticabile educatore e protagonista della società varazzina (molte le sue iniziative nel campo caritativo e culturale (è stato anche cofondatore dell’associazione U Campanin Russu), ha lasciato di sè una profonda lezione di cristianesimo attivo ed impegnato, eredità che oggi viene portata avanti da uno staff che ne segue con successo le tracce” conclude Mario Traversi.

In occasione, il Gruppo Adulti Scout Varazze racconta: “Esattamente 75 anni orsono, il 20 di maggio del 1945, appena finita la disastrosa guerra, con ancora le macerie dei bombardamenti per le vie di Varazze, all’Oratorio Salesiano, nasceva il movimento scout a Varazze, grazie a Carlo Nocelli. Insieme a lui il sacerdote Don Gastone Baldan e un ‘vecchio’ capo scout genovese, il signor Luigi Pasteris. Le adesioni iniziali furono numerose, specie tra gli allievi dell’ingegner Nocelli che era insegnante al Collegio Salesiano, dove tra l’altro aveva studiato Mario Mazza, fondatore del movimento scout in Itali che, a sua volta, conosceva e apprezzava Nocelli.

“Come ricorda un suo allievo nel libro ‘Carlo Nocelli una traccia sul sentiero della vita’ (grafiche DB tipolitografia Don Bosco Genova 1991), l’ingegnere aveva cominciato a parlare dello scoutismo in quegli anni travagliati. I ragazzi sentivano parlare di vita a contatto con la natura, di escursioni, di giochi, di tende, campi estivi e fuochi di bivacco, tutte cose che per un ragazzo appena uscito da una guerra tremenda, rappresentavano il massimo delle aspirazioni e avevano l’indubbio fascino dell’avventura”.

“I ragazzi seguirono con entusiasmo l’ingegnere, un po’ meno le loro famiglie; infatti, come già detto, era appena finita la guerra e la situazione generale era tutt’altro che tranquilla – aggiungono dal gruppo scout – Gli inizi furono a dir poco avventurosi ma c’era molto entusiasmo e buona volontà da parte di tutti. Inoltre, Carlo Nocelli e Luigi Pasteris erano stati scout negli anni precedenti lo scioglimento del movimento da parte del fascismo. Oggi a 75 anni di distanza il gruppo scout di Varazze e vivo e vegeto, nonché tra i primi per iscritti in Liguria!”

Nelle foto, i nomi dei primi scout di Varazze, come da elenco ripreso dal libro di cui sopra. “Alcuni di questi protagonisti sono ancora tra noi e hanno superato anche la prova del coronavirus – fanno sapere dal gruppo di scout – Con loro e con gli scout di oggi del gruppo AGESCI Varazze 1° speriamo di festeggiare entro l’anno, questo bel traguardo, magari il 12 Dicembre anniversario delle prime promesse”.