Varazze, 500 mascherine per l’istituto comprensivo Nelson Mandela: il regalo dei marinai d’Italia

Varazze. Giovedì mattina 21 maggio, nell’atrio della Scuola Primaria “G. Massone” di Varazze, Dario Gatti e Guido Parodi, rispettivamente presidente e segretario dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, il sempre attivo Gruppo ANMI Varazze, intitolato al sottotenente di vascello (S.T.V.) medaglia d’argento Michelangelo Corosu, presente l’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, hanno donato 500 mascherine di tipo chirurgico a tre veli di vari colori e certificate, prodotte dall’azienda varazzina Futura, al prof. Andrea Piccardi, Dirigente dell’ Istituto Comprensivo Varazze-Celle “Nelson Mandela”.

Un gesto particolarmente gradito dal prof. Piccardi, che ha ringraziato i due donatori e tramite loro tutti i soci dell’ANMI Varazze, i quali, come ha spiegato il presidente Gatti, “in un momento di grande difficoltà, a causa della pandemia da Coronavirus in corso hanno, con una libera offerta personale, voluto contribuire ad alleviare il sacrificio di chi giornalmente, con il proprio lavoro, è impegnato a contrastare il contagio”.

Il gruppo ANMI Varazze non è nuovo a iniziative benefiche a favore della comunità, che a sua volta apprezza e sostiene con naturale trasporto.

Dario Gatti, nel congedarsi dal prof. Piccardi, ha rivolto due ringraziamenti: – il primo all’Assessore Calcagno, quale suggeritrice della donazione e organizzatrice dell’incontro; – il secondo a Davide Petrini della società Futura, il quale, venuto a conoscenza del progetto, ha voluto anch’egli partecipare.

“Gesti come quello fatto dai soci del Gruppo ANMI Varazze e da tante associazioni, aziende e privati cittadini in tutto il Paese, vanno oltre gli slogan che ci hanno accompagnati da alcuni mesi a questa parte (‘Andrà tutto bene’ – ‘Uniti ce la faremo’): un invito all’unità non formale ma decisivo, che vorremmo veramente fosse da tutti condiviso” hanno commentato.

“Concludiamo inviando un sentito e doveroso ringraziamento ai soci dell’ANMI, a Davide Petrini della società Futura e all’Assessore Mariangela Calcagno, per aver concretizzato questa benefica iniziativa a favore del nostro comparto scolastico, in un momento di grande difficoltà e pressanti generalizzate necessità” concludono.