Varazze e Liguria Together, il sindaco Bozzano: “Insieme per ripartire nella Fase 2”

Varazze. Parola d’ordine per il settore turistico messo in ginocchio dall’emergenza Covid 19 è “fare rete” confrontandosi con altre realtà per delineare strategie di ripresa condivise che possano incontrare il favore dei turisti, creando per loro un ambiente sicuro per passare le vacanze. Per questo motivo la città di Varazze ha raccolto la proposta di Liguria Together, che conta molti operatori liguri, da Imperia a La Spezia, ma anche del vicino Piemonte, con il recente ingresso degli operatori della Via Lattea che comprende i comuni di Sestriere, Claviere, Sauze D’Oulx e altri , con cui il Comune di Varazze ha intenzione di collaborare e programmare azioni future.

“Il turismo di prossimità – afferma il sindaco Alessandro Bozzano – sarà il primo su cui lavorare, quindi una collaborazione tra le due Riviere e il Consorzio della Via Lattea è un importante punto di partenza per riattivare tutto quello che ruota attorno alla ricettività alberghiera, residenziale, balneare, ristorazione, esercizi commerciali, attività di intrattenimento ed eventi”

“Voglio ringraziare – tiene a sottolineare Bettina Bolla Assessore al turismo di Varazze- il Presidente di Liguria Together Francesco Andreoli, conosciuto alla BIT di Milano, che ci ha invitato ad una call sulla piattaforma zoom che avrà come ospite di rilievo il Presidente di ENIT (Agenzia nazionale italiana del turismo) Giorgio Palmucci, al quale potranno essere rivolte domande a 360 gradi sul turismo e sulla situazione attuale”.

Alla riunione parteciperanno anche l’Assessore regionale Giovanni Berrino, il commissario straordinario Giampellegrini, di Agenzia in Liguria, e molti Sindaci liguri, la stampa, il direttore generale Italia di The Fork, il direttore generale di Planetaria Hotels, il contract manager Italia di Alpitour, Assessori, tour operator incoming , il Consorzio della via Lattea, Portofino Coast e Sestri in.