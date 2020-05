Varazze, dalla maggioranza no a presidenza del consiglio a esponente minoranza. M5S: “Una brutta pagina”

Varazze. “Nell’ultimo Consiglio Comunale è stato eletto il presidente del Consiglio Comunale, una carica non obbligatoria ma del tutto facoltativa che costerà ai contribuenti circa 300 euro al mese. L’opposizione ha proposto di ricoprire gratuitamente la mansione ma la maggioranza ha tirato dritto eleggendo suoi esponenti alla carica sia di presidente che di vicepresidente (‘sono state scelte naturali seguendo le preferenze degli elettori’ commenta il sindaco)”. A parlare, in una nota, è il Movimento 5 Stelle di Varazze.

“Riteniamo – spiegano gli esponenti pentastellati – che in questa fase la scelta di moltiplicare le poltrone sia stata totalmente sbagliata, era proprio necessario dare questo pessimo segnale quando tutte le categorie economiche varazzine stanno vivendo un momento particolarmente grave ed incerto, le famiglie sono in difficoltà , ai varazzini è stata applicata l’addizionale IRPEF motivata con la chiusura della discarica (ma chiuderà davvero?) ai genitori dei bambini all’asilo Guastavino viene chiesto il pagamento della retta anche per i mesi in cui l’asilo non era operativo (torneremo sull argomento…)”.

“Crediamo proprio di no e lo ribadiamo con forza sperando che con la scusa della crisi non vengano annunciati tagli al sociale” concludono.