Varazze. Si trovava sul lungomare di Varazze quando, per cause ancora da accertare, è scivolato ed è precipitato sugli scogli. Protagonista dello sfortunato episodio, avvenuto intorno alle ore 13,20 di oggi, è un uomo sulla cinquantina.

Alcuni passanti hanno segnalato l’accaduto; sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Rossa di Varazze, un’automedica proveniente da Genova e i vigili del fuoco con due mezzi.

I pompieri della squadra di Varazze hanno recuperato il ferito che è stato condotto con l’ambulanza fino all’uscita del casello autostradale, per poi caricarlo sull’elicottero per il trasporto d’urgenza in ospedale.

Particolarmente travagliato l’intervento di Drago 125. In un primo momento si è pensato di optare per la chiusura dell’autostrada, al fine di permettere al mezzo di atterrare e caricare più rapidamente il ferito.

L’elicottero, invece, non è atterrato: l’uomo è stato issato a bordo tramite il verricello; per questo sono stati calati a terra un medico e un operatore Saf che, dopo aver valutato le sue condizioni, hanno deciso di portarlo in codice rosso all’ospedale Santa Corona.