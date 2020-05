Pontinvrea. “A scuola mi domandarono cosa volessi essere da grande. Io scrissi ‘Essere felice‘. Mi dissero che non avevo capito il compito, e io risposi che loro non avevano capito la vita”. Queste solo le parole di Vanni Oddera, che prosegue nei suoi tanti progetti legati alla mototerapia.

La sua ultima iniziativa, la mototerapia take away, delivery edition: anziché svolgerla nelle corsie degli ospedali o nei luoghi pubblici, il campione di Pontinvrea sta raggiungendo bambini e ragazzi nelle loro case, nei giardini, nei cortili condominiali.

“In poco più di tre settimane la mototerapia take away ha portato il sorriso a centosettanta bimbi e alle loro famiglie, ma questo è solo l’inizio!” dice Vanni.