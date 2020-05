Una destra non definita

In questa ora noi di Europa Verde vediamo ,come tutti e tutte le Liguri, pubblicità regionali di guardare ai parchi come possibile alternativa al mare e alle spiagge contingentate.

Sarebbe una ottima pubblicità se proprio questa destra di governo in tutte le proprie articolazioni non avesse tentato di affondare i parchi,cementificare il territorio e soprattutto non provasse a derogare ogni volta le norme sulla caccia.

Ci ricordiamo benissimo:la riduzione dei finanziamento ai parchi,il rifiuto di inserire Urbe nel parco del Beigua, i tentennamenti sulla definizione del territorio del futuro parco di Portofino, l’avversione al futuro Parco del Finale, il tentativo di abolire il Parco di Montemarcello oltre alla pesante azione contro l’isola Palmaria con propositi di cementificazioni e fittizie valorizzazioni volte agli interessi di pochi.

Noi di Europa Verde diciamo che è ora di dire basta perche’ il Parco deve diventare l’elemento aggiuntivo per la valorizzazione delle aree interne e per restituire alle stesse la propria dignità e la possibilità di essere ripopolate valorizzando il turismo ambientale e l’agricoltura di qualità oltre ad un livello adeguato di servizi.

A questo progetto,che dovrebbe vedere in primo luogo attrici le popolazioni locali e soprattutto i comuni piu’ piccoli e delle fasce piu’ interne, vogliamo aggiungere che ai parchi devono essere indirizzati adeguati finanziamenti per i propri scopi e le attività istituzionali.

Essi devono essere estesi andando a coprire le aree piu’ pregiate del territorio regionale ma soprattutto occorre dare certezze al Parco Nazionale di Portofino affinche’ si avvii nel piu’ breve tempo possibile e si dovrebbe valutare la trasformazione in Parco Nazionale del territorio spezzino (Magra,Palmaria,Montemarcello, Cinque Terre,Punta Mesco) in modo da poter giungere ad una Liguria diversa,sostenibile e non piu’ in mano al partito del caos e del pressapochismo,rappresentato da questa destra incapace.

Europa Verde Liguria