Un lettore segnala “cassonetti in condizioni critiche a Savona”

Savona. “Nel bel mezzo di una pandemia globale, a Savona aspettiamo i ratti della peste lasciando mucchi di spazzatura per le strade”. E’ questo il commento, amaramente ironico, a cui si è lasciato andare un lettore di IVG.it di fronte ad un’isola ecologica a dir poco “strapiena” situata sul territorio della città della Torretta.

L’immagine, in particolare, si riferisce ai cassonetti situati in via San Lorenzo ed è stata scattata ieri, domenica 10 maggio.

Oltre alla quantità, a gettare nello sconforto il lettore è anche la mancata “differenziazione” delle varie frazioni: nella foto, infatti, si vedono parti di imballaggio di polistirolo abbandonate vicino al bidone per la raccolta della carta.