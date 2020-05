Uil Liguria, Ghini: “Presidente Toti si esprima favorevole al Mes”

Liguria. “Il presidente della Liguria Giovanni Toti si esprima favorevolmente sul Mes prima del pronunciamento del Parlamento. Il nostro territorio ha bisogno di risorse per ripensare a una sanità efficace ed efficiente, che risponda a bisogni dei cittadini liguri”. A dichiararlo Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria sul Mes.

Per la Uil Liguria è “opportuno che l’Italia acceda alle risorse del MES, qualora venisse confermata l’erogazione senza alcuna condizione, pertanto anche la Regione Liguria, con il suo presidente Giovanni Toti, dovrebbe esprimersi favorevolmente poiché le azioni da intraprendere sul territorio sono tante, a partire dalla sanità che in questi mesi di emergenza non ha saputo esprimersi al massimo come avrebbe dovuto”.

“La pandemia del secolo – afferma Ghini – ha fatto emergere in Liguria le criticità legate al sistema sanitario regionale anche sul fronte delle infrastrutture e dell’organizzazione del lavoro. Il comparto ha bisogno di risorse per essere efficace ed efficiente nei confronti dei cittadini”.