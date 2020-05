Tutto quello che c’è da sapere per avere un giardino sempre curato

Disporre di un giardino in grado di valorizzare la propria abitazione al meglio e di garantire il massimo relax è senza dubbio un sogno comune a molti.

È tuttavia fondamentale prendersi cura con costanza del proprio spazio verde in modo ottimale e con le attrezzature giuste, perché sia sempre perfettamente ordinato.

Si tratta di un impegno importante che, per essere portato a termine correttamente, richiede particolare attenzione.

La manutenzione del prato

Senza dubbio, occuparsi del prato in modo ottimale è determinante per ottenere un giardino ordinato. A questo proposito, l’uso di uno strumento come il rasaerba risulta senza dubbio imprescindibile per ottenere risultati eccellenti. Per piccoli spazi verdi, il consiglio è di optare per tagliaerba elettrici o a batteria, mentre per aree più ampie si potrebbe anche scegliere un piccolo trattore con motore a scoppio.

La decisione, ovviamente, dovrà tenere conto anche della struttura stessa del giardino che, se presenta diversi ostacoli (alberi, cespugli o barriere architettoniche), necessiterà di un attrezzo che possa insinuarsi anche nei passaggi più stretti.

Anche il tipo di taglio è determinante per garantire risultati omogenei. Quello di tipo elicoidale, per esempio, prevede l’impiego di due lame: una crea un forte vortice d’aria che solleva ogni singolo filo d’erba, mentre la seconda garantisce tagli sempre netti.

Il taglio classico, invece, risulta particolarmente indicato per gli spazi più ridotti, con ricrescita meno importante. Molti rasaerba e trattorini sono anche dotati di sistemi di raccolta, atti a evitare che i residui d’erba rimangano sul terreno.

Controllare la crescita di cespugli e siepi

Oltre al prato, poi, va regolata anche la crescita dei cespugli e delle siepi che adornano il giardino, per far sì che sia sempre regolare e ordinata.

Si può dunque intervenire con il classico decespugliatore, che è adatto a sfrondare, oppure con il tagliasiepi, che fa un lavoro più netto e profondo. Il primo è un attrezzo che attualmente vanta modelli anche piuttosto leggeri, con bastone telescopico atto ad arrivare ad altezze importanti, mentre il secondo ha una portata più ridotta e presenta doppie lame affilate.

Grazie alla sua praticità, il decespugliatore non solo raggiunge foglie e rami manualmente fuori portata, ma anche tratti di giardino che occorre rifinire al meglio: per esempio, permette di eliminare piccoli rovi e sfalciare piante troppo imponenti.

Il tagliasiepi, invece, offre prestazioni elevate laddove sia necessario tagliare quantità elevate in tempi rapidi. È bene ricordare che questi strumenti hanno bisogno di una manutenzione costante delle lame, che vanno sempre mantenute affilate perché siano sempre efficaci quando serve.

Ordine e pulizia del giardino

Una volta che l’erba e i cespugli siano perfettamente tagliati, occorre anche occuparsi di mantenere pulito il manto erboso. Soprattutto nella stagione autunnale, infatti, è possibile che si creino accumuli di foglie cadute dagli alberi, ma anche di bacche, ramoscelli e tanto altro. È fondamentale rimuovere queste formazioni e a questo compito provvede l’aspiratore.

Alcune tipologie sono dotate anche di trituratore, atto a sminuzzare le parti perché vengano trattenute meglio. Anche in questo caso, occorre orientarsi sul modello più idoneo al proprio giardino, sia per quanto concerne la scelta dell’alimentazione (elettrica, a batteria o a motore), sia per quel che riguarda la capacità del sacco di raccolta: vi sono, infatti, soffiatori e aspiratori piccoli e maneggevoli e altri più grandi che trattengono quantità maggiori di foglie e detriti.

L’importanza dell’irrigazione

Irrigare il proprio giardino con costanza, soprattutto durante i periodi di maggiore siccità, è ovviamente fondamentale.

Ovviamente, è bene ricordare che ogni tipo di pianta presente nel proprio spazio verde necessita di modalità di annaffiamento specifiche. Per questa ragione, sarà per prima cosa determinante informarsi con cura in merito a tutte le esigenze da dover soddisfare.

Per quanto riguarda il prato, invece, è possibile ricorrere a un irrigatore per provvedere a tenere il terreno idratato in modo regolare nel corso della giornata e del tempo. Per ottenere risultati ottimali, infatti, sarà sufficiente solo regolare al meglio arco di gittata e potenza del getto.

Come assicurarsi attrezzature di qualità per la cura del giardino

Per poter godere di splendidi spazi verdi, ordinati e rigogliosi, è quindi necessario disporre di una serie di macchinari e accessori indispensabili, la cui qualità deve essere comprovata, così da assicurarsi di ottenere in ogni periodo dell’anno ottimi risultati.

Attualmente, è possibile condurre la ricerca e procedere agli acquisti anche online, grazie alla presenza di siti di e-commerce come quello di Oleo-Mac, specializzati nella vendita di tali prodotti.

Questi portali rappresentano una risorsa importante, poiché permettono di poter visionare tutte le soluzioni offerte direttamente da casa e di poter usufruire di prezzi concorrenziali rispetto ai rivenditori tradizionali.

In questo modo, si effettuerà un investimento per la cura del proprio giardino in grado di portare vantaggi sia in termini economici che di risultati, soprattutto sul medio-lungo periodo.