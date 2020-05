Tutela dei lavoratori impiegati nella distribuzione alimentare: dibattito in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale ha respinto l’ordine del giorno 871, presentato da Alice Salvatore (Mov5Stelle) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegnava la giunta a convocare, oltre ai rappresentanti della Grande Distribuzione Organizzata), tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori, Confcommercio e le associazioni dei consumatori ad un tavolo per la sottoscrizione del Protocollo di intesa regionale finalizzato a concordare gli orari e i giorni di chiusura nelle giornate di domenica e festive.

Nel documento si chiedeva, inoltre, di incentivare il rispetto delle misure di distanziamento sociale, l’adozione dei dispositivi di protezione individuali e la sanificazione dei luoghi di lavoro e assunzioni di personale nei supermercati liguri per consentire il rafforzamento e la turnazione degli organici.

Marco De Ferrari (Mov5Stelle) ha rilevato la criticità che riguarda anche la Fase2 appena avviata e che, secondo il consigliere, richiede un’opera di sensibilizzazione rispetto ai rischi di contagio negli esercizi commerciali.

Andrea Benveduti, assessore al commercio, ha spiegato che l’ordine del giorno è in parte superato in quanto alcune delle richieste sono state già attuate dalla giunta e ha ricordato, fra l’altro, il bando regionale per finanziare la messa in sicurezza sanitaria dei locali e del personale.