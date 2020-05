Turismo, Vazio (PD): “Conferma della proroga delle concessioni demaniali al 2033”

Regione. “Il ministro Franceschini, oggi, durante un’informativa in Senato, ha dichiarato che nel prossimo decreto (che sarà approvato nei prossimi giorni) e che impegnerà 55 miliardi di euro, per il Turismo ci saranno aiuti, risorse e conferme importanti”. A comunicarlo, in una nota, è l’Onorevole Franco Vazio del Partito Democratico.

Spiega Vazio: “Il ministro ha confermato che alle imprese del settore, in cui lavorano con grandissima professionalità tantissime famiglie, accanto ad altre misure ed aiuti saranno specificatamente dedicati: aiuti a fondo perduto per le imprese che hanno avuto un calo di fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e misure di sostegno per il pagamento degli affitti durante i periodi di chiusura”.

“Inoltre – spiega l’Onorevole – sarà prevista l’attribuzione alle famiglie con reddito Isee medio e basso di un credito di imposta consistente da spendere nelle strutture ricettive italiane entro il 31 dicembre di quest’anno; la cancellazione per almeno un semestre della tassa per l’occupazione del suolo pubblico a carico di bar e ristoranti – attività produttive che subiranno fortemente l’impatto degli obblighi di distanziamento e la conferma della proroga delle concessioni balneari al 2033”.

“Sono parole importanti che confermano la volontà di sostenere un settore strategico per l’Italia e per la Liguria e che fattura insieme alla Cultura il 20% del PIL. Un settore che è stato oggettivamente devastato dall’emergenza sanitaria. Servirà anche altro e molto di più, ma stiamo dimostrando con i fatti che il Governo c’è e ci sarà e che nessuno sarà lasciato solo” conclude.

