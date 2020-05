Trovare l’anima gemella online, come scegliere tra i migliori siti di appuntamento

Trovare l’anima gemella oggi giorno non è facile: sono sempre di più le persone che si rivolgono al web con lo scopo di ottenere dei risultati in tal senso. Infatti, il mondo è sempre più spesso spersonalizzato e obbliga a fare una ricerca molto attenta per trovare l’altra metà della mela. Talvolta, alcune persone decidono di affidarsi ai siti di incontri. Ma come si fa a scegliere quelli migliori? Ci sono una serie di criteri da prendere in considerazione. Vediamo nel dettaglio in che modo scegliere il sito di incontri fatto su misura per te che aiuterà a trovare l’anima gemella.

I criteri ottimali per il proprio sito di incontri

Il team di Perfect.is garantisce il confronto con 50 mila siti di incontri e app che si trovano in ogni angolo del pianeta. L’analisi si fa innanzitutto, sul tipo di incontro che si sta ricercando.

Va chiarito infatti se si cercano incontri avventurosi, se si vuole trovare l’anima gemella oppure se si vuole fare un incontro specifico più di nicchia. In più, è possibile escludere dal filtro di ricerca i portali che inviano messaggi finti da parte dei membri del sito oppure dal proprietario stesso. Molto spesso, infatti ci sono di cosiddetti profili “animatore” che servono per suscitare l’interesse del pubblico. Questo invece, può essere escluso a priori. In più, è importante anche stabilire quali devono essere le lingue dell’app di incontri da scegliere. Ne esistono in italiano o in qualunque altra lingua europea e non.

La grandezza del sito

Un’altra cosa importante è scegliere i portali che danno la possibilità di disattivare il proprio account e quindi di chiuderlo in un secondo momento, quando diventa non più utile. E’ importante anche fare una distinzione tra la grandezza dei siti. Molto spesso, i migliori siti di dating sono quelli più grandi perché magari danno più possibilità di scelta. Però si può anche decidere magari ricercare in un portale molto più ridotto e questo fa la differenza in termini invece di rapporti umani o rischi.

Altri criteri per la scelta di un sito di incontri

Tra gli altri criteri per selezionare il proprio sito o la propria app di incontri, vi è ad esempio la possibilità di evitare siti partner che quindi hanno sempre gli stessi iscritti. Magari si può spuntare l’area in cui si specifica di voler mostrare solo un sito per famiglia di produttori. È importante inoltre, il supporto smartphone e quindi optare per quei siti che sono mobile-friendly. Si può fare una distinzione per i siti migliori per iPhone, Android o Windows Phone. Da verificare anche il metodo di pagamento nonché il costo di tali siti. Infatti, ve ne sono molti a pagamento che possono essere esclusi semplicemente con la spunta specifica. Tra le altre cose, è bene sottolineare se il pagamento è anonimo oppure no.

L’importanza e la crescita degli incontri on-line

Gli incontri on-line ogni giorno rappresentano una fetta di mercato molto ampia. Le persone si incontrano in maniera sempre più difficile perché le nuove tecnologie hanno allontanato e rivoluzionato in maniera irrimediabile i rapporti umani. Gli appuntamenti on-line, negli ultimi anni, ed in particolare nel 2019, sono cresciuti a dismisura. Alcune persone pensano che il mercato è molto frammentato, però in realtà, verificando e analizzando come hanno fatto gli esperti del team Perfect.is oltre 50 mila portali, si troverà un filo comune che aiuterà a capire come distinguere i siti e soprattutto come fare per riuscire ad orientarsi in un’area così complessa e su un campo così difficile di azione.

Le differenze principali per un sito di incontri

Un sito di incontri generalmente si riferisce sempre ad incontri personali e per adulti. Non deve essere mai consentita la partecipazione di minorenni. In più, è molto importante fare anche una distinzione di una categoria specifica. Parliamo di siti di incontri ad esempio, dedicati a lesbiche e gay. Vi sono anche altre categorie come quella fetish oppure altri interessi particolari che riguardano aspetti completamente diversi del sesso o dell’amore. Ecco perché bisogna fare una distinzione anche in virtù di quello che si sta cercando. Uno degli elementi principali è proprio questo, ovvero il fatto che ci sono dei portali specializzati nella ricerca dell’anima gemella ed altri, invece per incontri occasionali. L’app di appuntamento, quando spesso funziona con la localizzazione, tende a creare un rapporto un po’ più di prossimità. In pratica, si cerca una persona che è già sulla vostra strada in modo da incontrarsi però per qualcosa di fortuito. Diversamente, ci sono dei portali che invece, danno la promessa di far trovare una vera e propria relazione amorosa con cui magari costruire le basi per il proprio futuro. Queste sono due facce della stessa medaglia e chi sta cercando un compagno on-line deve avere ben chiare le proprietà e soprattutto, quello che ha di fronte.