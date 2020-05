Loano. Per l’emergenza CODIV-19 e per limitarne i relativi contagi, è prevista la presenza di un solo operatore sanitario, che opera solamente come autista essendo presenti due infermieri in assistenza al paziente. Io ho accompagnato Davide Ricotta, in Croce Rossa a Loano da 7 anni. Con lui abbiamo trasportato 4 pazienti positivi al virus da Pietra Ligure ad Albenga durante un intero pomeriggio. Un pomeriggio fatto di lunghe attese e autostrade vuote.

Nonostante i grafici relativi ai trasporti ambulatori della Croce Rossa di Loano mostrino un andamento altalenante, i trasporti secondari urgenti sembrano essere aumentati nell’ultimo mese. Questo rappresenterebbe un grande segnale positivo nel processo di miglioramento e guarigione dei casi COVID19 della provincia Savonese.

di 5 Galleria fotografica La vita di un volontario al tempo del Covid: il trasporto secondario urgente /2









Greta è una fotografa freelance. Ha iniziato a fotografare a 14 con l’analogica di suo nonno e non ha mai smesso. Il reportage fotografico è ciò con cui da sempre si esprime e cerca di raccontare storie. A questo link trovi le puntate del suo reportage.