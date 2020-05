Tragedia all’autoporto di Savona: camionista ucciso da una coltellata

Savona. Ieri sera un camionista (un polacco di circa cinquat’anni di età) è stato ritrovato privo di vita all’interno dell’abitacolo di un mezzo pesante parcheggiato nell’autoporto di Savona.

Secondo le prime indagini degli inquirenti l’uomo sarebbe morto dissanguato a causa di una coltellata, forse sferrata da tre altri camionisti nel corso di una lite o una rissa. Per questo motivo, tre persone sarebbero state fermate e la loro porizione al vaglio.

Intorno alle 20 di ieri sera la centrale operativa del 118 ha ricevuto una richiesta d’aiuto: un uomo, vittima di una violenta emorragia, giaceva all’interno dell’abitacolo di un camion. Immediato l’arivo del personale sanitario, che hanno tentato in tutti i modi di rianimare l’uomo, purtroppo senza fortuna. Il decesso sarebbe dovuto alla forte emorragia causata da una ferita (una coltellata) ad un’arteria.

Sul posto sono poi giunti gli agenti della squadra mobile di Savona ed il Pm Chiara Venturi, che hanno subito avviato le indagini per fare luce sul caso.

Stando alle prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe stato accoltelato nel corso di una rissa con altri conducenti. Tre altri camionisti, che sarebbero stati coinvolti nella lite, sarebbero stati portati in questura in stato di fermo per ulteriori accertamenti.