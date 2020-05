Savona. Tragedia a Savona, dove questa mattina (25 maggio), intorno alle 13, un uomo è deceduto in strada. Secondo le prime ipotesi, sarebbe stato vittima di un attacco di cuore che non gli avrebbe lasciato scampo.

L’uomo, infatti, avrebbe accusato il malore fatale mentre si trovava all’angolo tra via Bazzino e via Briganti. A lanciare l’allarme alcuni residenti.

Foto 2 di 2



Sul posto polizia, Croce Oro e automedica ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ancora in corso le operazioni di identificazione.