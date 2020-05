Traffico in arrivo dal Piemonte, controlli notturni dei vigili di Carcare

Carcare. Notoriamente il territorio del comune di Carcare rappresenta un nodo viario strategico per la mobilità veicolare tra Liguria e Piemonte, attraversato dalla viabilità ordinaria in direzione Cuneo ed Alessandria e con al confine i due caselli autostradali di Altare e Millesimo è tutto l’anno luogo di transito di persone e merci.

Per questo motivo ieri sera il comando di Polizia Locale di Carcare ha attivato una serie di controlli alla mobilità in transito, durati tutta la notte. Controlli che proseguiranno anche oggi.

Il servizio richiesto dall’amministrazione è stato concentrato in attività di prevenzione e controllo del territorio nelle strade centrali del paese. “L’obiettivo – fanno sapere dal Comune – è di garantire la massima vigilanza ed evitare situazioni di degrado o pericolo per la salute pubblica come assembramenti, consumo di alcolici sulla pubblica via e violazione al codice della strada, al regolamento di polizia urbana e soprattutto alla nuova ordinanza del sindaco in materia di prevenzione del contagio dal Covid-19”.