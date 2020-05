Tovo, primi passi per Marco Centino dopo l’incidente. Il sindaco Oddo: “Un esempio per tutti noi”

Pietra Ligure/Tovo S.G. Sono passati quasi due anni dal terribile incidente che coinvolse il giovane tovese Marco Centino. Oggi, dopo mesi di ricovero presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e un lungo periodo di riabilitazione tuttora in corso, Marco ha ripreso a camminare grazie all’aiuto dei famigliari e degli attrezzi di fisioterapia.

“Quando uscì dal Santa Corona, dopo mesi di ricovero, era impossibilitato a muoversi, se non molto limitatamente – racconta in un post su facebook il primo cittadino di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo -. L’altro ieri ho visto le sue immagini mentre, aiutato dai famigliari e dagli attrezzi di fisioterapia, ricominciava a camminare. Marco ha sempre avuto intorno a lui una bella e forte famiglia da mamma Silvana a papà Pinuccio al fratello Christian. È stato anche circondato dall’affetto di tante persone e amici che lo hanno aiutato anche organizzando e partecipando a manifestazioni per raccogliere fondi a sostegno delle spese di riabilitazione”.

Dopo l’incidente, Centino ha saputo reagire alla propria condizione con forza e tenacia: “È l’esempio limpido e commovente di come la forza di volontà, la famiglia, le cure adeguate e professionali, possano far superare ogni ostacolo anche quello che subito ci può sembrare invalicabile. Un esempio bellissimo, per tutti noi, anche di questi tempi” ha concluso il sindaco Oddo.