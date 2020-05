Tirreno Power anticipa i pagamenti ai fornitori per aiutarli a fronteggiare la crisi Covid

Vado Ligure. Tirreno Power fa sua e rilancia la richiesta dell’’Unione Industriali di Savona che ha invitato le imprese a non sospendere i pagamenti in questo momento di difficoltà economica. L’azienda ha annunciato che da oggi fino a settembre anticiperà ai fornitori tutti i pagamenti.

“Un contributo molto concreto – spiega Tirreno Power in un comunicato stampa – che l’’azienda ha deciso di attuare nei confronti di Pmi e professionisti del territorio per sostenere subito l’’economia duramente colpita dall’’emergenza sanitaria. L’’azienda ha deciso di estendere questa iniziativa da Savona a tutti i territori in cui opera”.

“Dietro semplice richiesta del fornitore – chiarisce l’azienda – i corrispettivi dovuti verranno pagati a vista mettendo a disposizione velocemente liquidità per contribuire alla ripartenza dell’’economia locale”. Le richieste di pagamento anticipato possono essere effettuate già oggi.